جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز فى توقعاته لـ عام 2022، أن صعود التنظيم الإرهابى للحكم، ألهم باقى التنظيمات فى المنطقة، على أن تسلك طريقها، وهو ما يشير إلى أن المنطقة مقبلة على فصل كبير من التطرف. فميا شجع الانسحاب الأمريكى على استمرار العلاقة بين طالبان والقاعدة، بينما اتسع العداء بين طالبان وداعش خرسان لأن الأخيرة كانت جزءًا منها، وانشقت عنها وأصبحت داعش خرسان العدو الأكبر للحركة ونفذت ضدها هجمات كثيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- المصرى للفكر والدراسات يرصد توقعات صادمة لنشاط التطرف فى 2022 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.