النمسا تعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارًا من السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر فى بيان صحفى اليوم، إنه "سيتم منح غير الملقحين حريات أوسع فى التسوق وفى الحصول على خدمات ملاصقة للجسد مثل تصفيف الشعر، إضافة إلى زيارة المكتبات والمتاحف والمعارض وغيرها".
وأشار إلى استقرار الإصابات الجديدة عند مستوى مرتفع وهو حوالى 27 ألف إصابة يومية، ولكن نسبة الإشغال فى المستشفيات ووحدات العناية المركزة ما زالت مناسبة حيث يعالج 194 مريض كورونا حاليا فى وحدات العناية المركزة، مع توافر 558 سريرًا إضافيا فى وحدات العناية المركزة فى حالة الضرورة.
فى السياق، سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم 27 ألفا و87 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
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