إيطاليا تلغى إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال كوستا- فى تصريح أوردته وكالة "أكى" الإيطالية- إن القرار جاء بناء على تراجع حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 بنسبة 30% فى غضون أسبوع واحد، مشيرا إلى أن عدم تمديد فرض الزامية ارتداء الكمامات فى الهواء الطلق تمثل علامة أمل لجميع الإيطاليين.

وأكد أن الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالوباء والتى ستنتهى فى 31 مارس المقبل.