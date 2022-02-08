نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022، يبحث الطلاب في العراق الآن عن نتائج القبول الموازي والخاص بالعام الدراسي 2021/2022، لكي يتعرفوا على الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم به حيث قد قام الطلاب بالتقديم على الكليات بجامعات العراق المختلفة وذلك عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والذي يتم من خلاله أيضا الحصول على النتائج الخاصة بالقبول الموازي في جميع المحافظات العراقية، ونتعرف عبر موقعنا اليوم على الخطوات التي تساعد الطالب في الاستعلام عن نتيجته، كما يمكنه أيضا أن يتعرف على معدلات القبول بكافة كليات العراق المختلفة وكل ذلك عن طريق موقع الوزارة الرسمي.

الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

قامت وزارة التعليم العالي بالاشارة إلى أن نتائج القبول الموازي في العراق يتم الحصول عليها عن طريق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، هذا ويجب أن يكتب الطالب كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح تماما حتى يحصل على النتيجة الخاصة به على الفور، حيث أن أي خطأ في كتابة بيانات الطالب سوف يعوق من عملية معرفة النتائج، وتخص هذه النتائج الطلاب في جميع الشعب المختلفة سواء كانت الأدبية أو العلمية أو التطبيقية أو الاحيائية، كما يحصل جميع الطلاب في كافة المحافظات العراقية بلا استثناء على النتائج الخاصة بهم من داخل منازلهم عبر ذلك الموقع الرسمي، وإليكم خطوات معرفة هذه النتائج في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتعرف الآن على خطوات استخراج هذه النتائج والتعرف على الكلية أو المعهد الذي تم قبول الطالب به وذلك في كافة المحافظات العراقية بلا استثناء، والخطوات هي كالتالي ..

على الطالب أن يتوجه في البداية إلى موقع وزارة التعليم العالي. ثم يختار الآن نتائج القبول الموازي 2021/2022. والآن يجب عليه أن يقوم بكتابة كافة البيانات المتعلقة به وأبرزها الرقم الامتحاني الخاص به واسم الطالب الرباعي وأي بيانات أخرى. ثم يضغط الطالب على زر عرض النتيجة. يحصل الطالب الآن على ملف بي دي اف به كافة النتائج. يتم الآن فتح الملف والاطلاع على النتيجة ومعرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبول الطالب به..

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33