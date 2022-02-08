رابط مديرية الأمن العام الأردنية psd.gov.jo تقديم تجنيد الأمن العام الأردن طالع الشروط والتعليمات

رابط مديرية الأمن العام الأردنية، أصبح من أهم وأشهر الكلمات البحثية من قبل ملايين الشباب والفتيات في المملكة الأردنية، للتسجيل الإلكتروني على وظائف المديرية الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية، فقد أعلنت المديرية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ” جندي مسلح، سائق “، وحددت الضوابط العامة للتقديم وكذالك المواعيد الرسمية للتسجيل الإلكتروني، وهو ما سننشره لكم من خلال السطور القادمة عبر موقع “ثقفني”، حتى يتمكن كل من يرغب في التقديم أن يكون على بينة بالمتطلبات، لشغل الوظائف وألية التسجيل الإلكتروني.

رابط مديرية الأمن العام الأردنية

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن psd.gov.jo. أختار طلب تجنيد الأمن العام. قم بتسجيل البيانات المطلوبة بدقة ثم قم بإرفاق المستندات المطلوبة وتأكد من أنها مصدقة. بعد ذالك قم بمراجعة البيانات المسجلة وبعد التأكد من دقتها أضغط إرسال الطلب وأنتظر رسالة بالنتيجة عبر رقم جوالك.

مديرية الأمن العام الأردنية تحدد الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة أردني الجنسية ويتمتع بصفة حسن السير والسلوك.

يجب الحصول على الشهادات المطلوبة للتقديم في كل وظيفة.

تناسب الطول مع الوزن الرجال الطول لا يقل عن 168 سم والنساء الطول لا يقل عن 160 سم.

السيدات الراغبات في التقديم يشترط أن تكون غير متزوجة “عزباء”.

لا يجب أن يكون المتقدم سبق له العمل في أي مؤسسة عسكرية سابقاً وفصل منها لأي سبب.

موعد التسجيل الإلكتروني على موقع المديرية

كما جاء في إعلان الوظائف فأن رابط مديرية الأمن العام الأردنية المخصص لإستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني سوف يكون مفعل بداية من يوم الإثنين الموافق 2022/02/07 ويستمر في تلقي الطلبات حتى نهاية شهر فبراير الجاري يوم 2022/02/28.

المستندات التي يجب رفعها على موقع مديرية الأمن الأردن