رئيس أوكرانيا يتوقع قمة مع بوتين وماكرون وشولتس قريبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبًا، وذلك فى أعقاب المحادثات التى جرت مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى العاصمة الأوكرانية، كييف.





وفى مؤتمر صحفى، قال زيلينسكى: "نتوقع فى المستقبل القريب أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة نورماندى الرباعية"، فى إشارة إلى مفاوضات لوضع حد للنزاع الروسى الأوكرانى فى شرق أوكرانيا.

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