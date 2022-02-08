بعد ريان.. مأساة جديدة للطفل فواز فى سوريا

جدة - نرمين السيد - سلطت وسائل الإعلام العربية الضوء على قصة الطفل السورى فواز القطيفان، تزامنا مع قصة الطفل المغربى ريان، الذى سقط فى البئر، مشيرة إلى أن الطفل جرى خطفه فى الثانى من نوفمبر 2021، وهو فى طريقه إلى مدرسته.





ووفقًا لمعلومات المرصد السورى لحقوق الإنسان، وصلت تهديدات جديدة لذوى الطفل فى الساعات السابقة من قِبل العصابة الخاطفة وهى "فى حال عدم تسليم الفدية المالية المطلوبة خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء المقبل سيتم بتر أصابع الطفل".

وبحسب المرصد، تبلغ قيمة الفدية 500 مليون ليرة سورية أى نحو 150 ألف دولار أمريكى.

كما علم المرصد، عن وصول قوات عسكرية تابعة لـ "الفيلق الخامس" المدعوم روسيًا وبعض من قوات النظام إلى بلدة إبطع بريف درعا الأوسط وتطويقها بشكل كامل للوقوف على خلفية قضية الطفل المختطف، بعد ورود معلومات بأن الطفل متواجد لدى العصابة فى البلدة.

يذكر أن الطفل ينحدر من بلدة إبطع فى ريف درعا الأوسط. وقد اختطف فى 2 نوفمبر من العام الماضى، أثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، حيث اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية واقتاداه إلى مكان مجهول.