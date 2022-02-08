التحالف: تبادلنا معلومات مع منسق الشؤون الإنسانية باليمن حول قصف سجن صعدة

جدة - نرمين السيد - وفى 21 يناير الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثى سقوط 87 قتيلاً جراء قصف مركز الاحتجاز فى صعدة، وأكدت منظمات إغاثية دولية، بينها الصليب الأحمر، أن حصيلة القتلى والجرحى جراء الهجوم تتجاوز الـ200 شخص.

وكان المتحدث باسم التحالف تركى المالكى قد أصدر بياناً، آنذاك، نفى فيه استهداف سجن صعدة، مشيراً إلى أنه "حقق فى التقارير الواردة المتعلقة بقصف السجن".