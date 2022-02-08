رومانيا تعلن وصول باكورة القوات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الرومانى، فاسيلى دانكو، اليوم الثلاثاء، وصول باكورة القوات الأمريكية لتعزيز الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى بشرق أوروبا، إلى رومانيا، وذلك تزامنًا مع حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير الدفاع الرومانى للصحفيين، إن "أول 100 منهم وصلوا إلى البلاد، وهى عضو فى حلف شمال الأطلسى منذ 2004، للتعامل مع المسائل اللوجستية". وبحسب الوكالة، فإن الولايات المتحدة تغير مواقع سرب سترايكر، البالغ قوامه نحو 1000 جندى أمريكى من فيلسيك بألمانيا إلى رومانيا.

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