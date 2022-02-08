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عمر شويل - جدة تصدر رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس للترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقى عن ماهية اختبارات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021_2022 , علي ان يتم الغاء الاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 وتصبح الاختبارات ورقية بالكامل.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس سوف يتم اعتمادها فور الانتهاء من تصحيح كافة الاختبارات، موضحًا أن الأسئلة التي تضعها الإدارات التعليمية تكن ملتزمة بمعايير المركز القومي للامتحانات ، واوضح ان الاختبارات سوف تحتوي علي 70% أسئلة اختيار متعدد بينما تحتوي علي 30% أسئلة مقالي .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان عملية تصحيح الاختبارات الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس بدأت فور الانتهاء من امتحان كل مادة.

ومن المقرر ان تعلن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة. حيث أعلنت الوزارة إعلان نتيجة أولى ثانوي 2022 في عطلة نصف العام الدراسي الأول. أو بحد اقصي أول اسبوع من الفصل الدراسي الثاني.

وبدأت اختبارات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 22 يناير الجاري.

واستمرت الاختبارات حتي يوم 2 فبراير، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون الجديد بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس

وللحصول علي رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس الخاصة بالطلاب في الصف ال لابد من اتباع عدة خطوات نسردها لكم عبر السطور التالية:

يقوم الطالب او الطالبة بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج الصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

يختار الطالب بالنقر علي أيقونة الاستعلام.

يكتب الطالب المرحلة الدراسية المنتمي إليها.

يسجل الطالب البيانات الخاصة به كاملة.

يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من ١٤ رقم .

يضغط الطالب علي أيقونة استعلام / ومن هنا تظهر امام الطالب النتيجة الخاصة به وبيان درجاته بشكل دقيق.

وجرت الامتحانات في اجراءات وتدابير وقائية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل تزايد معدلات الإصابة في الوقت الحالي.