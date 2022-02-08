حملها في خطوتين .. خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 9 إصدار 2022 Grand Theft Auto Ninth

انتشرت الاخبار مؤخرا عن لعبة جراند ثفت أوتو 9 التي أصبحت من ألعاب الفيديو الرائجة والمشهورة والأكثر انتشارا بين اللاعبين الذين يهوون الألعاب القتالية لأنها تعطيهم كم هائل من المتعة والتشويق في لعبها وأداء مغامراتها، فهي تحتوي على الكثير من المهمات المختلفة والمثيرة من النوع الذي يجذب اللاعبين إليها، لا سياما أنها كانت وما زالت احدى أقوى ألعاب المغامرة التي يستمتع بها العديد من عشاق الألعاب الإلكترونية المختلفة، وسنعرفكم في هذا المقال عن طريقة تحميل وتنزيل اللعبة بسهولة بكل الإصدارات لأجهزة الكمبيوتر والاندرويد.

خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 9 إصدار 2022

هناك عدة طرق شائعة بين اللاعبين الذين يستطيعوا من خلالها تثبيت مثل هذا النوع من الألعاب مثل منصات الألعاب الأونلاين التي توفر الكثير من الألعاب الغير مدعومة من قبل المتاجر المشهورة إليكم طريقة تحميلها وتثبيتها:

نقوم بالدخول إلى رابط اللعبة.

عند الدخول إلى رابط الموقع سنجد جميع اصداراتها موجودة أمامنا نختار لعبة جراند ثفت أوتو 9 الإصدار التاسع.

ننتظر قليلا حتى بداية التحميل وبعد انتهاء عملية التنزيل بالكامل نقوم بالتوجه إلى المجلد الخاص بالتنزيلات على الهاتف أو الكمبيوتر.

بعد ذلك نتوجه إلى الخصائص لتفعيل أو للسماح بالتثبيت من مصادر غير معروفة (هذه الطريقة تخص مشغلي اللعبة من خلال الهواتف فقط).

ثم ننتظر قليلا حتى تنتهي عملية التثبيت والتنصيب حتى تظهر لنا أيقونة لتشغيل اللعبة على الشاشة الرئيسية.

نقوم بالضغط عليها ونقرأ التعليمات بتركيز ثم نبدأ اللعب.

معلومات عن لعبة جراند ثفت أوتو 9

يوجد الكثير من الإصدارات المطورة الخاصة لهذه اللعبة وقد تم تطوير كل اصدار قديم لها للحصول على إصدارات حديثة ومتطورة لتواكب العصر التكنولوجي الحديث لألعاب الفيديو الإلكترونية، حيث وصلت إصدارات اللعبة لأكثر من 9 إصدارات حتى الآن ومنها جراند ثفت أوتو 9 هذه الإصدار الذي نتكلم عنه الآن هو إحدى أفل إصدارات تلك اللعبة من قبل الشركة المؤسسة شركة روك ستار منذ عام 1997 وقد قامت هذه الشركة بتحقيق أرباح تفوق الخيال من إصدارات تلك اللعبة مما جعلها أكثر تصميما على تطوير إصداراتها للزيادة من المتعة والتشويق داخل اللعبة، كما أصبحت الإصدارات المتطورة منها هي الآن التي تتصدر مواقع محركات البحث من كافة أنحاء العالم.