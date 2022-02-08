وزارة التعليم السعودية تطلق مشروع ريادي لريادة الأعمال

أطلقت وزارة التعليم السعودية مشروع ريادي وهو عبارة عن مشروع لريادة الأعمال تنفذه ضمن مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتدريبية في ظل جو من التنافسية وذلك لطلاب مراحل المتوسط والثانوي، ومن شأن هذا المشروع تشجيع الطالبات والطلبة على استثمار مهاراتهم المختلفة.

وزارة التعليم ومشروع ريادي

تم إطلاق مشروع ريادي لريادة الأعمال من قبل وزارة التعليم السعودية ليستمر خلال الفترة من الخامس من رجب من عام 1443ه وحتى السادس عشر من شهر رمضان القادم من نفس العام.

ويستهدف المشروع كافة طلبة وطالبات مرحلتي المتوسط والثانوي من التعليم العام سواء كانوا مقيدين في المدارس الحكومية أو المدارس الأهلية وكذلك المدارس السعودية خارج البلاد، بالإضافة إلى من هم ضمن برامج التربية الخاصة.

مجالات المشروع

مثله مثل أي مشروع يركز مشروع ريادي على مجموعة من المجالات للعمل عليها خلال فترة انعقاده.

وتتنوع هذه المجالات بين المجالات التقنية وما يتعلق بالحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

مجال الأعمال اليدوية سواء الفنية منها أو التشكيلية.

مجال التصميمات الفنية.

خطوط الإنتاج المحلية.

مجال الصناعات الغذائية.

ومشاريع أخرى متنوعة.

الأنشطة التثقيفية في مشروع ريادي