طريقة التسجيل في حافز للمرأة على هاتفك المحمول والشروط المطلوبة للتسجيل

طريقة التسجيل في حافز للمرأة للباحثين عن عمل من خلال البوابة الوطنية للتوظيف يقدم دعما ماليا بحوالي 2000 ريال لمدة 12 شهرا بالإضافة إلى ذلك الدعم المالي من صندوق التنمية البشرية للمستفيدين وهو يوفر للنساء الذين يرغبون في العمل جميع المهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل لحصول المرأة على فرصة عمل مناسبة إليكم في السطور الأتية توضيح خطوات التسجيل في حافز كما نوضح كافة الشروط المطلوبة والتي يجب توافرها في المرأة المتقدمة للالتحاق بهذا البرنامج.

طريقة التسجيل علي حافز للنساء

من تتوافر فيه شروط برنامج حافز لعام 1443 يأتي لكى يتابع خطوات التسجيل في حافز:-

إذا كانت مقدمة الطلب سجلت مسبقا في الموقع فيتوجب عليها الضغط فوق إدخال باحث عن عمل.

تكتب رقم الهوية الوطنية و كتابة كلمة المرور في حسابها في الخانة المخصصة لذلك.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل في برنامج حافز يجب تسجيل بعض المعلومات وتشمل:

كتابة اسم المستخدم.

كلمة المرور.

وتسجيل رقم الهاتف.

التحقق من البريد الإلكتروني لمقدمة الطلب لكي تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابها على الموقع وتقوم بالمتابعة.

شروط التسجيل في حافز النساء

إليكم في النقاط الأتية شروط التسجيل في حافز للنساء.