نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط من موقع وزارة التربية والتعليم للترم الأول بالألوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط نتائج الصف الثاني الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط من موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعدما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021- 2022 للترم الأول فور الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة اجابات الطلاب واعتمادها رسميا.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 برقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 برقم الجلوس سيتم اعتمادها ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي 2022 امتحانات الترم الأول ورقية، وتم إلغاء الاختبارات الإلكترونية التي كانت تتبعها الوزارة مع الصف الأول والثاني الثانوي في السنوات الماضية، حيث كان الطلاب يخوضون الاختبارات بشكل إلكتروني عبر التابلت التعليمي الحاصلين عليه من وزارة التربية والتعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن اختبارات الصف الثاني الثانوي تكن خاضعة لمعايير المركز القومي للامتحانات.

وأوضح ان التابلت الدراسي التي كانت تستخدمة الطلاب في الاختبارات الأعوام الماضية. وسوف يقتصر دوره علي الاطلاع علي النماذج الاسترشادية للاختبارات التي توجد علي بنك المعرفة المصري.

نظام نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

وطالبت وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية في جميع المديريات التعليمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بتجهيز نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الأول لطلبة ثانية ثانوي، حيث سيتم اعتمادها بنظام تقديرات الألوان وتتدرج التقديريات من ممتاز ثم جيد جدا، ثم جيد ومقبول وضعيف، بترتيب الألوان التالية “الأزرق والأحمر ثم الأخضر وفي المرحلة الأخيرة اللون الأبيض للضعيف.

نظام امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

وأوضح دكتور طارق شوقى عن الصورة التي أدى عليها اختبارات الصف الثاني الثانوي 2022. وهي أن 70% من الأسئلة المطروحة علي الطلاب تكن بصيغة الاختيار من متعدد بينما نسبة 30% الباقية سوف تكون أسئلة مقالية .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن أن اختبارات الصف الثاني الثانوي بدأت يوم الأحد المقبل الموافق 23 يناير الجاري.

واستمرت اختبارات الثاني الثانوي حتي يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل لعام 2022.

وعقدن اختبارات الصف الثاني الثانوي 2022 وسط إجراءات احترازية مشددة. وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون بين الطلبة والطالبات.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 برقم الجلوس

ينشغل الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن كيفية الحصول علي النتائج الخاصة بهم منذ الإعلان عن بدء الاختبارات للصف الثاني الثانوي.

ولذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 برقم الجلوس الخاصة بالطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية: