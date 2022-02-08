نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس للترم الأول وطريقة تفسير تقديرات الألوان فور اعتمادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 برقم الجلوس الترم الأول وطريقة قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالألوان عبر الموقع الرسمي لنتائج وزارة التربية والتعليم في مصر تصدر قائمة محركات البحث من قبل طلاب أولى ثانوي 2022 للفصل الدراسي الأول بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم مخاطبة المدارس الثانوية ببدء إعلان النتائج الخاصة بالطلاب.

طريقة قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالألوان

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالألوان في تحديد التقديرات الخاصة بكل طالب، ما جعلنا نرصد طريقة قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالألوان عبر السطور التالية:-

أعلى تقدير “الممتاز” ويشار إليه باللون الأزرق: وتكون درجته أعلى من 85%.

تقدير جيد جدًا ويتميز باللون البرتقالى و يدل على أن الطالب حصل على درجة تترواح ما بين 75% وأقل من 85%،

اللون الأحمر: ويعني أن الطالب حصل على تقدير جيد درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،

أما اللون الأخضر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.

الأبيض: يدل على أن الطالب حصل على تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.

اختبارات الصف الأول الثانوي 2022

وبدأت اختبارات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 22 يناير الجاري، واستمرت الاختبارات حتي يوم 2 فبراير، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون الجديد بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وسطيرت حالة من القلق علي أولياء الأمور قبيل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وذلك بسبب التغيير المفاجئ من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقى في تحويل صيغة اختبارات الصف الاول والثاني الثانوي من إلكترونية كما كانت في الأعوام السابقة، وتصبح ورقية بالكامل، ولكن طمأن الدكتور طارق شوقى الطلاب وأولياء الأمور وقال ان الاختبارات سوف تأتي من النماذج الاسترشادية التي توجد علي بنك المعرفة المصري ويطلع عليها الطلاب من خلال التابلت الحكومي ، وسوف تأتي اختيار من متعدد وجزء بسيط مقالي ولا داعي للقلق.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الخطوات التالية:-