بشكل مفاجئ.. نجم أمم إفريقيا في تشكيلة الأهلي أمام بالميراس

كشف الأهلي المصري عن التشكيلة التي سيخوض بها لقاء بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية بمدينة أبوظبي مساء الثلاثاء.
وحملت التشكيلة مفاجأة غير متوقعة، بمشاركة نجم خط وسط المنتخب المصري، عمرو السولية، أساسيا في اللقاء.
وتتمثل المفاجأة بأن السولية شارك أساسيا في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، مساء الأحد، أي قبل أقل من 48 ساعة من لقاء بالميراس.
وتم استبدال السولية في المباراة النهائية، بالدقيقة 60، وقد يكون عدم خوضه المباراة النهائية كاملة أحد أسباب إشراكه أساسيا أمام بالميراس.
كما سيشارك المدافع أيمن أشرف أساسيا، وهو الذي كان متواجدا على دكة البدلاء في نهائي كأس أمم إفريقيا.
وسيدخل الأهلي بالحارس علي لطفي، وخماسي خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول، وفي خط الوسط الثنائي أليو ديانغ وعمرو السولية، وثلاثي الهجوم مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد.
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