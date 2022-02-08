"أهان الأهلي".. جدل بمصر بسبب مذيع على التلفزيون الحكومي

أثار إعلامي مصري جدلا واسعا بعد تصريحات تخصّ مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليا في الإمارات، قائلا إن "الأهلي لا يمثل مصر"، وهو ما استدعى تحرك الهيئة الوطنية للإعلام بإيقافه.

ويلتقي النادي الأهلي المصري في الثامنة ونصف بتوقيت أبوظبي مع نادي بالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي فاز على نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة واحد صفر في ظل غياب اللاعبين الدوليين الأساسيين عن قائمة الأهلي.

الإعلامي حسام الحداد قال في برنامج تلفزيوني على القناة الأولى المصرية الحكومية: "اليوم يلعب النادي الأهلي؛ هل النادي الأهلي يمثّل مصر؟ لا يمثل مصر، هو نادي من مصر يحمل اسم مصر".

وتابع: "النادي الأهلي يمثّل نفسه في المقام الأول، ثم يُنسب إلى دولة مصر"، متابعًا: "هل مُطالب الزملكاوية بتشجيع النادي الأهلي؟"

تصريحات الإعلامي المصري أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الرياضية المصرية، بعدما شهدت الجماهير المصرية (الأهلاوية والزملكاوية) ملحمة وطنية أعادت روح التشجيع للمنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية التي خسرها بركلات الترجيح أمام منتخب السينغال في نهائي البطولة.

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه من تصريحات.

وأكدت "الوطنية للإعلام" أنها تقف على مسافة واحدة بين كافه الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة، وأن كافه الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام "ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية".

واستنكرت الإعلامية المصرية بثينة كامل عبر صفحتها الرسمية على تويتر، قائلة: " هل يصح هذا الكلام على القناة الأولى للتلفزيون المصري؟ مين ده".

بينما علّق الإعلامي المصري، أمير هشام، على تصريحات الحدّاد، قائلًا: "في الوقت اللي كل دول إفريقيا والوطن العربي بيتمنوا إن يكون عندهم نادي زي الأهلي علشان يمثلهم، تلاقي واحد بيقولك الأهلي مش بيمثل مصر وإن الزملكاوية مش مطالبين يشجعوا الأهلي".

وقال حساب آخر يحمل اسم محمود هاشم، عبر تويتر: "الأهلي نادي الدولة والوطنية وكل حاجة لما اللاعيبه عايزينها للمنتخب؛ لكن المنتخب خلاص كده يبقى الأهلي ده نادي بيمثل نفسه مش بيمثل مصر".

على الجانب الآخر؛ علّق حساب يحمل اسم عادل هيبة على تويتر: "في اليوم الذي يبحث فيه الأهلي عن تحقيق إنجاز تاريخي بكأس العالم للأندية ورفع اسم مصر عاليًّا ببلوغ النهائي بنشوف فذلكة فارغة وبحث عن اللقطة والترند من مذيع في تلفزيون الدولة الرسمي بيقول الأهلي لا يمثل مصر وبيمثل نفسه فقط".

بينما قال حساب آخر اسمه محمد الجزار: "لسه يا دوب بطولة إفريقيا خلصانة وبنقول الحمد لله بقى فيه حالة جميلة، والناس رجعت تقف ورا المنتخب تاني بعيدًا عن الألوان وصراعات الأندية، يطلع علينا حسام الحداد مذيع القناة الأولى المصرية عشان ينبهنا إن الأهلي لا يمثل مصر وإنما يمثل نفسه فقط".