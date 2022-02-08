التحالف العربى يدمر 8 آليات عسكرية للحوثى فى حجة

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أنه تم تدمير 8 آليات عسكرية وإيقاع خسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثى. وتابع التحالف، بأن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين فى حجة، محذرا الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية وخيارات التحالف القانونية متاحة.

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