طريقة تحميل لعبة جاتا 9 GTA على جميع الأجهزة مجانا 100% بدون فيزا

كيفية تحميل لعبة جاتا 9 GTA، يستطيع أي لاعب أن يحمل لعبة جاتا 9 من خلال الرابط السريع على ميديا فاير بحجم 455 mb كما يمكن لأي شخص في العالم أن يحمل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر، وعلى أي جهاز يعمل بنظام الأندرويد وقد شهدت هذه اللعبة الكثير من التعديلات والتطورات والتي أضافت متعة جديدة على أحداث هذه اللعبة بسبب وجود الأسلحة الجديدة والسيارات والطيارات، وسوف يجد اللاعب أمامه الكثير من الخيارات المتعددة يستطيع أن يختار أي شيء يريده منها وهي عبارة عن نسخة مجانية ومعدلة من لعبه جاتا، فسوف يستمتع اللاعب لسرقة السيارات والمطاردات بينها وبين الشرطة في الشوارع وسوف يستمتع بكل العمليات الإجرامية.

الشخصيات والملابس الجديدة في لعبة جاتا 9 GTA

سوف يجد البطل الكثير من التشكيلات الواسعة من الملابس الرجالية مثل زي رجل الشرطة وزي الجيش وزي رجل الإطفاء وزي الرياضة وغيرها الأزياء الأخرى.

يستطيع أن يقوم اللاعب تبديل هذه الملابس في أي وقت من خلال بعض الشفرات وبعض المهام التي يجب عليه أن يخوضها.

كما يجد اللاعب أيضاً الكثير من الاختلافات مثل طريقة السير والوزن وفرق الطول بين شخصيات هذه اللعبة، وسوف يجد فرق السرعة بين هذه الشخصيات عليه أن يختار أي شخصية يريد أن يلعبها.

مميزات لعبة جاتا 9 GTA