التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي لقطاعات العمل المنتجة

التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي، حيث تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، برنامج ريف للمزارعين ولجميع الأسر الريفية التي تعمل بقطاع العمل الإنتاجي في المملكة العربية السعودية، وقد حددت وزارة الزراعة السعودية طريقة خاصة لاستقبال الطلبات التي تخص المستفيدين من البرنامج، فهناك الكثير من الراغبين في الحصول على الدعم المالي نظراً للدعم المميز الذي توفره الوزارة من أجل رغبة الحكومة السعودية في تحسين الكفاءة التي تخص العمل بالقطاع الزراعي داخل جميع مدن المملكة، إضافة إلى ذلك المساهمة في زيادة الدخل المادي وتحسين الحياة المعيشية للعاملين بذلك المجال، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي.

ما هو مبلغ ريف؟

وضح برنامج بأن الدعم المالي الذي يحصل عليه المستفيدون بعد تقديمهم طلب التسجيل من أجل الحصول على الدعم والموافقة علي الطلب من جانب الجهة التنفيذية لبرنامج ريف، حيث يتم صرف مبلغ مالي بشكل شهري، ويعمل ذلك المبلغ المالي علي مساعدة المستفيد من تطوير وتحسين مهنته، علي أن تختلف القيمة الخاصة للمبلغ المقدم للمستفيد وفق بعض المعايير والتي من أهمها نوع النشاط وحجم العمل الخاص بكل شخص علي حده، ووفق ما يحصل عليه المستفيد من دخل دخل خاص، بالإضافة إلى أن عدد أفراد الأسرة له عامل في صرف الدعم الخاص بالبرنامج، وفي جميع الأحوال فإن هناك حد أقصى لقيمة الدعم السنوي وهو مبلغ 54.000 ألف ريال سعودي، بما يعد صرف مبلغ 4500 ريال كل شهر.

رابط التسجيل في برنامج ريف

يتم التسجيل في برنامج ريف من خلال عدد من الخطوات الإلكترونية التي وضحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق تسلسل الخطوات التالي: