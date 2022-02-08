نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة الدعم السعودى”رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis hrsd 1443 وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات الإلكترونية، لمساعدة المواطنين من خلال برامج الدعم المالي للأفراد والأسر الأكثر ضعفاً من أجل تقديم المساعدة المادية وتمكين من لهم الحق في تحسين ظروفهم المعيشية ومحدودي الدخل، التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها على الإنترنت منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية، والتي تتيح للمستخدمين التعرف على نتائج الأهلية وتاريخ انتهاء استحقاقات الضمان الاجتماعي الجديدة لأولئك المؤهلين حيث قد اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نتائج الاستحقاق لنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 وبدات بإرسال الرسائل القصيرة إلى الدفعة الأولى من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر، بحسب بعض المستفيدين الذين أفادوا بتلقيهم رسالة نصية تشير إلى استحقاقهم للمعاش وضمان حياة اجتماعية مستقرة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية 1443

يبحث الكثير من الناس عن رابط دخول الضمان الاجتماعي الجديد 1443، من خلال الذهاب إلى منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإدخال جميع المعلومات المطلوبة، من أجل معرفة أهلية المتقدمين الجدد وموعد صرف الضمان الاجتماع وفقاً لقواعد وإجراءات شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر حيث تدعو وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية في المملكة الأفراد المؤهلين للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، لتقديم المساعدة التي يحتاجونه سوف نقدم لكم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية 1443

اتاحت وزارة الضمان رابط راسمى للتسجيل في الضمان الاجتماعي مع توافر متطلبات محددة فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن بدء قبول التسجيل في الضمان الاجتماعي مع توافر عدد من الشروط للحصول على معاش الضمان وذلك للفئات الضعيفة مثل المطلقات، أو لمن بلغ سن التقاعد، أو لذوي الدخل المحدود أو ذوي الدخل المحدود معاش الضمان الحديث، من خلال الدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية .

– اختيار التسجيل في الخدمات الإلكترونية.

– يتم كتابة كافة البيانات اللازمة للتسجيل التي من بينها رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.

– الموافقة على كافة الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي.

– الضغط على تسجيل.