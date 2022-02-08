زياش: لن أعود إلى المنتخب المغربي والقرار نهائي

أعلن الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي، الثلاثاء، أنه اتخذ قراره النهائي بخصوص العودة إلى المنتخب المغربي.

وقال زياش، في تصريح صحفي على هامش تداريب الفريق اللندني بأبوظبي استعدادا لمونديال الأندية، إنه لن يعود أبدا إلى المنتخب المغربي، مشددا على أنه قرار نهائي.

وأوضح زياش: "أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الحالي منصب بأكمله مع فريقي".

وتابع: "الأمور كلها واضحة بالنسبة لي وأنا أركز حاليا على ما أفعله مع تشلسي".

تجدر الإشارة إلى أن تشلسي سيواجه، غدا الأربعاء، نظيره الهلال السعودي لحساب نصف نهائي مونديال الأندية بالإمارات.

وكان المدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خليلوزيتش استبعد نجم تشلسي من قائمة اللاعبين التي ستخوض منافسات كأس إفريقيا في الكاميرون.

وقال خليلوزيتش عندما سئل عن سبب استبعاد اللاعب، إن "انسجام المجموعة مسألة هشة، وبعض السلوكات السيئة يمكن أن تزعزعها".

وأضاف: "هناك أجواء جيدة حاليا ولن أسمح لأحد بإفساد ذلك".