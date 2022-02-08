العراق يبرم اتفاق تعاون مع المخابرات الباكستانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومى، فى بيان، إن "مستشار الأمن القومى، قاسم الأعرجى، ترأس الجلسة الثالثة لمجلس وكلاء الأمن الوطنى"، حيث ناقش المجلس "الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان أن "المجلس ناقش موضوع (استراتيجية الأمن السيبرانى 2022- 2025)"، إذ أوصى بعرضها فى مجلس الأمن الوطنى للنظر فيها واتخاذ القرار اللازم بشأنها".

وأكد البيان موافقة المجلس "على إبرام مسودة (ملحق مذكرة التفاهم للتعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين جهازى المخابرات فى جمهورية العراق وجمهورية باكستان)".