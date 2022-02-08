رابط نتائج التكميلي التوجيهي بالأردن وطريقة الاستعلام عن النتائج بالخطوات

رابط نتائج التكميلي التوجيهي بالأردن هو الخبر الذي يزداد عليه مؤشرات البحث في موقع التواصل جوجل خلال الفترة الحالية وخاصةً بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في مدينة الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر نوفمبر للعام الحالي 2022 ميلادية من الإعلان عن اقتراب موعد ظهور نتائج التكميلي التوجيهي في جميع مدن ومناطق المملكة الأردنية الهاشمية،ومن المعروف أن بداية الاختبارات كانت في يوم 30 من شهر ديسمبر 2021 ميلادية والتي استمرت حتي يوم 22 من شهر يناير للعام الحالي 2022 ميلادية، وقد أشار وزير التعليم بالإشارة إلي أن التصحيح تم فاليوم التالي للامتحانات بشكل مباشر حتي يتم رصد الدرجات للطلبة والطالبات بسرعة حتي لا يشعر الطلبة والطالبات أو أولياء الأمور بالقلق والخوف من انتظار النتيجة، كما أشار الأستاذ محمد كنانة وزير التعليم الأردني إلي أن عملية التصحيح كانت تسير بدقة وشفافية تامة علي يد أفضل وأمهر الأساتذة من ذوي الخبرة.

رابط نتائج التكميلي التوجيهي بالأردن 2022

من خلال المقال يمكنك معرفة رابط تقديم الأمن العام بالأردن، بعد الإعلان عن قرب موعد نتائج التوجهي، فقد ازداد البحث عن كيفية وطريقة الاستعلام عن النتائج من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وقد أشارت بعض المصادر المسؤولة إلي أنه يمكن لجميع الاستعلام عن النتيجة بمنتهي السهولة واليسر لاستخراج النتيجة إلكترونياً وأنت في المنزل دون الحاجة الي تضيع الوقت والمجهود في الذهاب الي المدرسة التي يوجد بها الطلاب، وهي عن طريق الدخول الي موقع نتائج التوجيهي التكميلي فور تفعيل الرابط من قبل الوزارة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول علي موقع نتائج التوجيهي التكميلي tawjihi.jo.

كما يمكنك الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم.

يمكنك النقر علي الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 2023.

يجب علي الطالب أو الطالبة من كتابة رقم الجلوس الخاص به.

يمكنك إدخال جميع البيانات الخاصة بك ويجب التأكد من صحتها.

اضغط الآن علي أيقونة ” استعلام” وسوف تظهر أمامك نتائج جميع المواد بالتفصيل.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي

بعد عرض رابط نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن، فيمكننا الآن عرض موعد النتيجة كما أشار الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث أشار سيادته إلي أن موعد ظهور النتيجة هو يوم الخميس القادم الموافق 10 من فبراير 2022، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.