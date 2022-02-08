عاجل.. المصرى للفكر والدراسات يكشف عن توترات وصراع شديد فى 2022 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أنه من المتوقع أيضا أن تزداد التوترات العسكرية بين البلدين فى بحر الصين الجنوبى ومضيق تايوان دون الوصول لمواجهة عسكرية.
وأشار إلى أن هذا الصراع يفرض قيودا أمام دول العالم الراغبة فى إقامة علاقات متوازنة مع الدولتين.
وفي توقعاته لعام 2022 على المستوى الدولى قال المركز، إنه من المقرر أن تتنامى الشعبوية والتطرف اليمينى والتراجع الديمقراطى بدول الاتحاد الأوروبى.
وبحسب المصرى للدراسات، تمثل الأزمة الأوكرانية مصدرا رئيسا للتوتر بين روسيا والغرب فى 2022 .
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