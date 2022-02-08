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عمر شويل - جدة كم راتب الجندي في المديرية العامة للسجون، يأخذ كل موظف في المملكة العربية السعودية راتبا شهريا يتم تحديده حسب الرغبة و الوظيفة والدرجة التي يكون عليها، وتعتبر جميع الأجور للموظفين نتيجة للجهود في خدمة الوطن، ومهنة أو وظيفة جندي السجون من الوظائف المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يحافظ على أمن السجون، حيث أن المديرية العامة للسجون في السعودية تعتبر مؤسسة حكومية، تكون تابعة لوزارة الداخلية، وتم تأسيسها بمرسوم ملكي صدر عام 1388 ميلاديا، و تعد مصلحة عامة تتعلق بالسجون وتستقل بشكل تام على الأمن العام في السعودية.

مهام مديرية السجون العامة

تقوم المديرية العامة للسجون بالعديد العديد من المهام وهي على النحو التالي

تقوم بتنظيم السجون في المملكة العربية السعودية

تحميل السجناء داخل السجون.

تقوم بإدارة جميع الأعمال والمهمات التي تتعلق في مصلحة السجون داخل البلاد

راتب جندي السجون

يأخذ راتب الجندي في السجون الى 3220 ريال سعودي حيث يقوم الجندي بصرف الراتب في نهاية كل شهر ميلادي بالإضافة الى البدلات والمميزات الماليه العسكريه الاخرى وهي كالاتي

الراتب الأساسي للجندي في السجون بالمملكة العربية السعودية يكون مبلغ 3220 ريال سعودي

بالإضافة إلى قيمة تكاليف النقل التي تقدر ب 5,000 ريال سعودي

والبدلات اليومية بمبلغ 500 ريال سعودي،بينما راتب فني في السجون يصل الى 750 ريال سعودي بالإضافة إلى 805 بدل الارهاب و 805 بدل تكاليف العمل و تكاليف الاشتراك في المعاش 80 ريال سعودي.

كم راتب الجندي في المديرية العامة للسجون

يحصل ضابط السجون في المملكة العربية السعودية على راتب شهرى يختلف حسب الرتبة الجندي وحارس السجن ويقوم جدول المرتبات بإظهار جميع المرتبات التي تكون ما بين 3220 الريال السعودي الى 12224 ريال سعودي ويتم دفع هذه الروابط لكل موظف على أساس شهري تبعا للتقويم الميلادي وجدول المرتبات كالاتي