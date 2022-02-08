شروط القبول في الإسكان التنموي السعودي ورابط التسجيل والتقديم عبر منصة سكني

شروط القبول في الإسكان التنموي وشروط الحصول علي وحدة سكنية تكون تحت بنود معينه تم وضعها من قبل وزارة الإسكان كما ذكرنا من قبل ولكن يكون دعم برنامج الإسكان التنموي وسكني وغيرها من المشاريع التنموية العملاقة في المملكة يكون بدعم مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز والهدف من هذا الدعم يكون مساعدة الشباب السعودي الذي سوف يدعم خطة التنمية التي تستهدفها السلطات السعودية في رؤية المملكة الوطنية 2030 وذلك ليكون الانتفاع بفئة الشباب في المقام الأول، وتكون الشروط الأهلية في شخص المتقدم للإسكان الاجتماعي هي كما يلي:

يتم منح الوحدات السكنية مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجل من قبل لدى وزارة الضمان الاجتماعي بأنه لا يوجد لديه مصدر رزق بخلاف الدعم الممنوح له من الوزارة.

يمنح من لهم مصدر دخل آخر غير الدعم المقدم من الضمان وحدات سكنية أيضاً ولكن تختلف القيمة الإيجارية الشهرية.

يتم دفع مبلغ مائتي ريال سعودي قيمة الإيجار للوحدة السكنية التي يحصل عليها المواطن الذي لا يوجد لديه مصدر دخل غير دعم وزارة التضامن الاجتماعي.

بينما يقوم المواطن الذي له مصدر رزق آخر غير الدعم المقدم من الوزارة بدفع مبلغ الإيجار الشهري للوحدة السكنية الخاصة به بقيمة ثمانمائة ريال سعودي.

وضعت المملكة أربع وأربعون مليار ريال سعودي لمحدودي الدخل كدعم لهم في ظل الأحداث الجارية ومساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم.

لا تحصل وزارة التضامن الاجتماعي على أي أرباح من وراء وحدات الإسكان التنموي مطلقاً. كما خصصت وزارة الإسكان نسبة ما بين سبعة إلى عشرة في المائة من إجمالي المشاريع الخاصة بها لمشروع الإسكان التنموي لمحدودي الدخل.

وتكون هذه الوحدات جميعها شامله كافة الخدمات الاجتماعية التي يحتجها المواطن في السكن الخاص به، كما حصلت اغلب مشاريع الوزارة علي شهادة إيجابية من جميع الشركات العالمية التي اشرف علي المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان، سواء كان المساكن هذه عباره عن شقق سكنية أو فيلات أو غيرها من أشكال السكن المدعوم.

وأوضح وزارة الإسكان وتحديدا برنامج “سكني” خلال حفل “ملتقى وزارة الإسكان 2020″، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2019م بلغ 300,041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر من هذا العام وحده استفادة 51,778 أسرة، منها 24,194 أسرة سكنت منازلها، كما أوضح المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن جهود برنامج “سكني” في تمكين الأسر من التملّك أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى مختلف الخيارات المتاحة

طريقة تسجيل الإسكان التنموي قد قامت فكرة هذا المشروع في عام 2017 م؛ وقد قامت الحكومة السعودية بإنشاء ما يقرب من 280 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة؛ وتُناسب تلك الوحدات الفئات المختلفة في المملكة، ثم في العام التالي 2018 م قامت حكومة المملكة بإنشاء ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنة، أما في هذا العام 2019 م قاموا بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية، ويعملون الآن في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية أخرى؛ ليكثر عدد المستفيدين والمستفيدات في هذا المشروع.

ويستطيع المواطنون الدخول على الموقع الرسمي www.eskan.gov.sa/eskan والخاص بوزارة الإسكان ، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة منهم والخاصة بالمواطن مثل رقم الهوية الوطنية ، ورقم الجوال ، وتاريخ الميلاد ، وذلك في الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من خلال الإنترنت.

أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة بحمد الله إعلان عن فتح باب التسجيل في إسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة خطوات القبول العامة التالية:

2 – كتابة البيانات الشخصية المطلوبة من المقدم للاستفادة من برنامج الإسكان التنموي.

3- بعدها تصل رسالة نصية على جوال المتقدم تحتوي على آخر أربعة أرقام من الهوية وكلمة المرور لـبوابة الإسكان للتأكد من أن هذا هو الشخص المتقدم للحصول والاستفادة من البرنامج.

4- بعدها قم بالانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول، والتي يتم فيها كتابة رقم الهوية وكلمة المرور التي تم إرسالها مسبقا على رقم الجوال.

وجاءت اتفاقية برنامج الإسكان التنموي من أجل تقديمه خدمة جديدة لفئة الضمان الاجتماعي وطرح الحلول العملية السريعة كي يتم إعطاء التسهيلات للأشخاص السعوديين في جميع أرجاء المحافظات السعودية، كما يكون هنالك العديد من الأفراد تتوفر فيهم الكثير من الشروط ولكنه غير مسجل في البرنامج ولا في مبادرات الإسكان الكثيرة التي تهتم بالدعم المباشر للأشخاص محدودي الدخل، حيث تعمل الدولة على توفير أحد أفضل الفرص لإسكان الأسر الأكثر احتياجا ، بما يمكن المواطن من تملك مسكن منخفض التكلفة ذو الجودة العالية ، من أجل تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي التي تتبعه المملكة، كما تشترك وزارة الإسكان مع الكثير من المؤسسات الحيوية في الدولي مثل الشراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ويقدمون من خلال هذه الشراكة الكثير من الخدمات الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية وغيرها الكثير من الخدمات الحيوية الأخرى.