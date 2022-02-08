نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن معاملة في المديرية العامة للسجون في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر مديرية الشئون لوزارة الداخلية الاستعلام عن معاملة في المديرية العامة للسجون داخل المملكة العربية السعودية وذلك سوف يكون إلكترونيا ويمكن معرفة مواعيد الزيارات التي يتم السماح بها للسجون، وسوف نعرض فيما يلي خطوات الاستعلام عن معاملة في المديرية العامة للسجون بالتفاصيل.

استعلام عن معاملة في المديرية العامة للسجون

يمكن لأي شخص أن يستعلم عن المعاملات الخاصة بمديرية السجون في المملكة السعودية، وذلك عن طريق اتباع الآتي

تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية لموقع مديرية السجون والضغط على الرابط

يختار الشخص تحويل الخدمات الالكترونية من الصفحة الرئيسية ويضغط عليها.

سوف يتم ظهور القائمه تحتوي على الكثير من الخدمات، فتقوم بالضغط على خدمة الاستعلام عن المعاملات.

بعد ذلك سوف تدخل مباشرة على نافذة جديدة يجب أن تملأ بها جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمعاملة التي ترغب فيها الاستفسار عنها.

إدخال رقم معامله الخاص بك رقم السجل المدني

تحديد نوع المعاملة المتعلقة بالشخص

بعد ذلك سوف يتم عرض النظام بالتفاصيل، وظهور كل المعلومات التي تخص هذه المعاملة ولا للاستعلام عنها

أوقات الزيارة في سجن السعودية

تختلف مواعيد الزيارة في السجون المملكة العربية السعودية وتحديد ذلك حسب الجنس، حيث توجد مواعيد دخول النساء ومواعيد أخرى الرجال وهى كالاتى

المواعيد التي تخص السيدات السجينات في السجون داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه يكون يومين فقط في الأسبوع معهم يوم الاثنين ويوم الجمعه و تبدأ من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب ولا يستطيع الزائر أن يقوم بالدخول قبل هذا الوقت أو بعده، ويمكن أن تكون الزيارة اسبوعيا مرة واحدة فقط لمن يرغب

المواعيد الخاصه بالرجال وتكون يومين ايضا فى الأسبوع فقط وهم يوم الأحد ويوم الأربعاء بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

كيفية حجز موعد زياره السجين في المملكة السعودية

توفر جميع السجون امكانية حجز الزيارة للسجين من خلال الإنترنت الالكترونيا، وهي من الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية لمن يريد حجز موعد لسداد دين حيث أن ذلك سوف يوفر عليهم الكثير، وينظم عمليات زيارة السجون.