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عمر شويل - جدة تردد سحرى لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2022 تنزيل 1000 قناة على النايل سات الجديد، يبحث كل شخص يهتم بمشاهدة التلفاز و قنوات النايل سات عن تردد شبكي، تردد واحد يقوم بتنزيل جميع قنوات النايل سات على القمر الجديد 2022، كل ما عليك هو تنزيل القمر الصناعي نايل سات الجديد 2022 وذلك بدون حذف القنوات القديمة إن وجدت مع تنزيل أكثر من 1000 قناة تنزيل جميع القنوات الجديدة و القديمة.

تردد سحرى لتنزيل جميع القنوات 2022

يتم الدخول إلى القائمة الرئيسية MENU ثم من خلال قائمة التركيب تظهر خيارات عدة يتم النقر على قائمة الأقمار الصناعية، حيث تظهر قائمة بجميع الأقمار المتواجدة على جهاز الاستقبال لديك، لكي تتمكن من تنزيل القمر الجديد 2022 نجد أسفل الشاشة أربعة أيقونات أحدهم للإضافة، البحث، التحرير و الحذف، يتم مقارنة ألوان الأيقونات بألوان أزرار الريموت كنترول، ثم يتم النقر من خلال الريموت كنترول على الزر المماثل لزر الإضافة، حيث تظهر قائمة صغيرة يتم من خلالها تعيين إسم لقمر النايل سات الجديد باللغة العربية أو الإنجليزية.

تنزيل 1000 قناة على النايل سات الجديد

ثم يتم إضافة القمر بدون إشارة للحصول على إشارة يتم الرجوع إلى الخطوة السابقة و النقر على إعدادات الهوائي، من خلال أقمار النايل سات يتم النقر على القمر الجديد، حيث يتم تغير نوع LNB من C BAND إلى KU BAND، تغذية LNB فتح ثم يتم حفظ البيانات بعد تعديلها، ثم يتم الرجوع إلى القائمة السابقة لكي تتمكن من تنزيل أكثر من 1000 قناة و النقر على قائمة الترددات ثم النقر على زر SAT الذي يوضح كافة الأقمار يتم النقر على القمر الصناعي الجديد لإدخال بيانات التردد الشبكي الجديد عليه.

تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد 2022

حيث يظهر القمر الصناعي الجديد بدون ترددات كل ما عليك هو النقر على زر إضافة، يتم إدخال بيانات التردد الشبكي القادر على تنزيل أكثر من 1000 قناة دفعة واحدة، التردد هو 10853، معدل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي، حيث يتم الحصول على قوة إشارة رائعة يتم إضافة تردد داعم وهو 11296، معدل الترميز 27500 و الإستقطاب أفقي، ثم يتم وضع علامة صح أمام التردد ثم النقر على زر بحث من خلال الريموت كنترول، حيث يتم تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد 2022 على الفور.