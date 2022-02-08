تمويل فوري بدون كفيل أو تحويل راتب 100 ألف ريال بأقل قسط وأبسط الشروط

تمويل فوري بدون كفيل أو تحويل راتب 100 ألف ريال من شركة التيسير العربية وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي وتسعى الشركة لتوفير القرض الشخصي بأقل أوراق أو متطلبات لكي يتيح لأكبر عدد من المواطنين الحصول على المال بسهولة فضلا عن المميزات الإضافية منها هامش الربح منافس وثابت لا يتغير طوال فترة السداد التي تحدد بأقساط تناسب الراتب الشهري للعميل تصل حتى خمسة سنوات ويراعى جيداً الالتزام وعدم التعثر مما يؤثرعلى السجل الائتماني، كما تتميز شركة التيسير بأنها تقوم بإيداع مبلغ القرض خلال الـ24 ساعة تمويل سريع وفوري، علاوة على ذلك لا تتحكم الشركة ولا تطلب ضامن وأيضاً لا تشترط تحويل راتبك على بنك معين مما يستطيع العميل طلب القرض بسهولة جداً دون تعقيدات.

تمويل فوري بدون كفيل أو تحويل راتب 100 ألف ريال

أفضل تمويل شخصي لك من حيث السداد وقيمة القسط وطريقة الحصول على المال بمبلغ كبير يصل إلى 100 ألف ريال سعودي لسداد الاحتياجات الضرورية من خلال تمويل كاش يمكنك من إنجاز أحلامك على سبيل المثال متطلبات التعليم، لوازم سفر، تجديد المنزل، شراء علاجات أو مصاريف من أجل الزواج..إلخ، لذلك قدمت شركة التيسير العربية تمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ويتم الإيداع خلال نفس اليوم، مع إمكانية التسوية المبكرة أينما شئت وفق شروط البنك المركزي، علماً بأن القرض (إسلامي) طبق الشريعة الإسلامية.

شروط التمويل الشخصي شركة التيسير العربية

لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي. القرض مخصص للعملاء السعوديين فقط. لا يقل العمر عن 21 سنة. الحد الأدنى لفترة التعيين في الوظيفة 6 شهور.

كيفية طلب تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب شركة التيسير

من خلال الموقع الإلكتروني شركة التيسير العربية للتمويل عبر أيقونة (قدم طلب الآن) سوف يفتح لك نموذج عليك تعبئة البيانات كلها ثم رفع المستندات المطلوبة ، كما يمكنك الاتصال عبر رقم شركة التيسير العربية المجاني على 8001160011 أو الرقم الموحد 920010181.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بدون كفيل او تحويل راتب