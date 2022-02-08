كيفية استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا وأهم الشروط| إلحق قبل 26 فبراير

تُوفر شركة eXtra في المملكة العربية السعودية عرض استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا لجميع العملاء الراغبين في الحصول على أي من إصدارات شركة أبل الأخيرة، إذ أعلنت الشركة عن هذا العرض بدءًا من يوم الإثنين 7 فبراير، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022م، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم التواجه لأحد معارض إكسترا واستبدال هاتفه في أسرع وقت.

استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا

ويُمكن استبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا ، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الذهاب إلى أحد فروع شركة إكسترا السعودية. إعطاء الموظف الهاتف القديم. فحص الهاتف فنيا. إذا تمت الموافقة على الاستبدال، يحصل على العميل على خصم يصل إلى 50% من الهاتف الجديد.

شروط استبدال هاتف قديم بجوال آيفون 13 من إكسترا

وحدّدت شركة إكسترا السعودية، عددًا من الشروط والضوابط التي يجب توفرها لاستبدال الجوال القديم بهاتف iphone 13 من إكسترا، وذلك على النحو التالي: