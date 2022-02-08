رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 ظهرت الآن عبر azhar.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 ر،ذ، أخيرا بعد طول ترقب وانتظار، تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الازهري منذ لحظات، وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي ازهري الترم الاول 2022، وعلي الفور شهدت محركات البحث ضغط كبير للحصول علي النتيجة، ومن هنا عبر موقعنا ثقفني سوف نتيح لكم رابط بوابة الازهر الإلكتروني للحصول علي النتيجة عبر azhar.gov.eg، وذلك بعد إن اعتمد النتيجة رسميا وكيل الأزهر الاستاذ الدكتور محمد الضويني، وذلك نيابة عن فضيلة الامام الأكبر احمد الطيب، وقد تم رصد نسب نجاح مرتفعة ومميزة للعام الحالي، خاصة للطلبة الحاصلين علي اكثر من 50%، وذلك من اجمالي الطلبة المتقدمين الإمتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

نوفر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، والذي تم تفعيلة منذ لحظات فور رفع النتائج، من اجل طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي للحصول علي نتائجهم دون جهد وعناء، حيث إن الروابط الإلكترونية اصبحت الحل الامثل للحصول علي النتائج بمجرد تدوين الاسم ورقم الجلوس فقط، وسوف نوفر لكم متابعينا شرح اوضح لخطوات الحصول علي النتيجة.

خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

بوابة الازهر الإلكترونية نتائج الشهادات

هذا وقد تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية نحو 143197 طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية، وقد حصل منهم 108821 طالب علي نسبة نجاح تفوق ال 50%، اما باقي الطلاب فقد حصلوا علي نسب نجاح اقل من 50%، فيما تقدم نحو 149116 طالب وطالبة ونجح منهم نحو 132934 وهم الذين حصلوا علي اكثر من 50%، هذا وقد تم تعيين موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج في حالة الرغبة في تحصيلها إلكترونيا، ويمكن الحصول عليها من المعاهد التعليمية التي كان يدرس بها الطالب في حالة الرغبة في ذلك، إلا إن معظم الطلبة وأولياء الامور يعتمدون تلك الطريقة للحصول الي النتيجة، ونسعد بمساعدتكم عبر التعليقات في صندوق الوصف المتاح عبر موقعنا ثقفني، حتي نساعدكم في استخراج النتيجة في لحظات معدودة من الآن، بمجرد تسجيل الاسم ورقم الجلوس.