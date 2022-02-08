موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443 تسعى المملكة العربية السعودية بعمل تطويرات في كافة جوانب الحياة لديها، وتتربع العملية التعليمية على رأس هذه التطورات باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التقدم الاقتصادي، وفي بداية العام الدراسي الجاري قامت المملكة بتطبيق نظام الثلاث فصول الدراسية، حيث ينتظم الطلاب في الدراسة لمدة ثلاث فصول دراسية بدلا من فصلين دراسيين، مما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية التي تسعى إليها الدولة، وبالفعل وضعت خطة دراسية لذلك، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة على موعد بداية الفصل الدراسي الثالث بالمملكة السعودية بشكل تفصيلي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث بالمملكة السعودية، بدأ طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في الفصل الدراسي الثاني، والذي يتوسط الفصول الدراسية الثلاثة، والذي من المقرر انتهائه يوم 7 من شهر شعبان 1443 وفقا للتقويم الدراسي المعلن عنه، ومع اقتراب موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، بدأت التساؤلات تزداد حول موعد بداية الفصل الدراسي الثالث، لذا أعلنت وزارة التعليم بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 17 شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022، وذلك بعد انتهاء 10 أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني، والتي تعد أطول إجازة في السنة الدراسية بعد قضاء 13 أسبوعا في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 1 جمادى الأول 1443.

تقويم الفصل الدراسي الثالث 1443

نقدم لكم تقويم الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي 1443 وفقا لما أعلنته الوزارة وهي كالآتي: