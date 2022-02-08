نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محفظة URPAY الرقمية من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة محفظة URPAY الرقمية من بنك الراجحي، أصبحت المحفظة الإلكترونية ضرورة لا غنى عنها في يومنا هذا خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، والذي جعل جميع المعاملات تتم عبر الإنترنت، وقد ظهرت أهمية المحفظة الإلكترونية بارزة بعد انتشار الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي، حيث أصبح من السهل إتمام عمليات البيع والشراء وسداد الرسوم، وكذلك تسليم الراتب يتم عن طريقها، فهي تمثل حساب بنكي متنقل.

إطلاق محفظة URPAY من بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بإطلاق محفظة URPAY لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وAOS، حيث يمكن تحميل التطبيق عبر المتجر والاستمتاع بالخدمات التي يقدمها، حيث يمكنك خلالها سداد كافة المصروفات والرسوم التي ترغب في سدادها فقط بضغطة واحدة، وقد قام البنك بعمل عرض هائل عند التحويل الدولي، وهو الحصول على خصم 5٪ كاش عند إجراء تحويل دولي، وبالتالي أصبح بإمكانك تحويل الأموال للأهل والأصدقاء بسهولة ويسر.

شروط فتح محفظة لدى بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي عدة شروط يجب الالتزام بها عند الرغبة في فتح محفظة لدى البنك، أهمها:

أن يكون المتقدم لفتح المحفظة يبلغ من العمر 18 عام فأكثر.

أن يقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون من المسجلين في منصة أبشر الإلكترونية.

ألا يعاني المواطن من مشاكل عقلية أو جسدية.

طريقة فتح محفظة في بنك الراجحي

إذا كنت ترغب في فتح محفظة لدى بنك الراجحي عليك بالخطوات التالية: