أكثر من نصف دول العالم على القائمة الأمريكية للتحذير من السفر

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية الثلاثاء فإن هناك نحو 130 دولة تم رفع درجة التحذير من السفر إليها إلى قائمة المراكز الأمريكية إلى المستوى عالى الخطورة ومن بين هذه الدول أرمينيا وكوبا واسرائيل واليابان وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوصت المراكز الأمريكية المواطنين بتجنب السفر إلى هذه المقاصد لكنها أشارت إلى أنه لو كان السفر ضروريا إلى مثل هذه الدول فينبغى التأكد من أن المسافر محصن بصورة كاملة ضد فيروس كورونا.

‏وكانت المراكز الأمريكية قد أضافت فى الأسبوع الماضى كلا من المكسيك والبرازيل وسنغافورة إلى القائمة بسبب ارتفاع معدلات الإصابة فى فيروس كورونا كوفيد ‏19 فى تلك الدول.

‏وحسب "سى إن إن"، فإنه يتم إدراج الدولة ضمن قائمة المستوى الرابع عندما يبلغ معدل الإصابة فيها إلى 500 إصابة فى كل 100000 شخص وأنه تم رصد تسجيلها خلال فترة الـ 28 ‏يوما الماضية

وأدرجت المراكز الأمريكية بصورة منتظمة المزيد من الدول إلى قائمة والتحذير التحذير من السفر بسبب انتشار الإصابات بمتحور أوميكرون حول العالم وقد أضافت فى شهر يناير الماضى فقط 22 دولة إلى هذه القائمة.