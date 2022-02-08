حاول تقليد ريان.. المغرب يعانى فاجعة جديدة بعد وفاة طفل داخل بئر

وأفادت مصادر محلية، بأن طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات بمنطقة سبت الغابة أقدم على رمى نفسه فى بئر عميقة، وهو الحادث الذى أودى بحياته.
وقال أحد سكان المنطقة قوله إن الطفل كان متأثرًا بقصة ريان الأليمة وحاول محاكاة الواقعة اعتقادًا منه أن الأمر لا يشكل خطورة، لافتًا إلى أنه كان يلعب مع أصدقائه وحاول تقليد الطفل ريان فى السقوط فى البئر إلا أنه لم يدرك أن الأمر سيأخذ منه حياته.
ولفت إلى أن السلطات حلت بعين المكان وتم انتشال جثة الطفل من البئر حوالى الساعة الثانية بعد الظهر، أى بعد أربع ساعات من سقوطه، موضحا أن عمق البئر يصل إلى 57 مترًا، ويضم بداخله محركات اصطدم رأس الطفل بأحدها أثناء السقوط.
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