تايوان ترفع الحظر عن بعض الواردات الغذائية اليابانية‎‎ قريبا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية، عبر موقعها الإلكترونى، أن الحظر كان مفروضا على أطعمة طازجة من خمس محافظات يابانية، هى "فوكوشيما وإيباراكى وتوتشيجى وجونما وتشيبا" المجاورة لها.

وبحسب مراقبين تايوانيين، فإن القرار جاء متصلا برغبة تايوان فى الانضمام إلى عضوية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بتسوية القضية مع اليابان، وقد تقدمت تايوان بطلب الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة المذكورة فى سبتمبر الماضى.

وفى عام 2015، بدأت السلطات التايوانية أيضًا فرض تقديم شهادة تثبت المنشأ لاستيراد منتجات غذائية من محافظات أخرى.

وعكفت اليابان على الطلب من تايوان رفع القيود، واصفة إياها بـ "الإجراءات الأحادية" الخالية من أسس علمية.