السعودية وسنغافورة تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج، العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وسبل تطويرها.





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