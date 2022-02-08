المستشار الألمانى: هدفنا الرئيسى منع اندلاع حرب فى أوروبا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن هدف ألمانيا الرئيسي هو منع اندلاع حرب في أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شدد وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تدرك روسيا أنه سوف يكون هناك عواقب وخيمة في حال حدوث هجوم على أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال جويريني، خلال جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إن "الناتو ليس فقط تحالفًا عسكريًا ولكنه أيضًا مجتمع قيم ومبدأ التضامن أساسي"، مؤكدا على أن "الناتو هو حجر الزاوية للأمن في أوروبا".

وأوضح جويريني أن الطريق الرئيسي الذي تعتزم الحكومة الإيطالية اتباعه مع حلفاء الناتو هو "الإصرار على الحوار"، مضيفا: "نشارك التصميم على إرسال رسالة إلى موسكو وهي أنه في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا ستكون هناك عواقب وخيمة"