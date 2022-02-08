نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الإجازات الرسمية للمدارس في الإمارات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقسيم العام الدراسي على ثلاثة فصول منذ عام 2010-2011، وتم تطبيق النظام الجديد للسنة الدراسية على جميع الطلاب والعاملين بالمدارس الخاصة أو الحكومية كما تُطبق الإجازات على المدارس الخاصة أيضاً، وكذلك يجب الإلتزام بعدد أيام الدراسة والإجازات الرسمية التي تحددها الحكومة كل عام.

التقويم المدرسي في الإمارات العربية المتحدة

قام المجلس الوزاري للتنمية باعتماد التقويم الدراسي للمدارس الحكومية والأهلية حتى عام 2023 وذلك للنهوض بالعملية التعليمية في دولة الإمارات كما حددت عدد أيام الدراسة 188 يوم وأعلنت الوزارة عن جدول الإجازات الرسمية والأعياد الوطنية خلال فترة الدراسة.

جدول الاجازات الرسمية للمدارس في الامارات لعام 2022

أعلنت الوزارة عن جدول الإجازات الرسمية للطلاب بالتاريخ واليوم كما ناشدت الوزارة على الإعتماد بالجدول الزمني المحدد من قبل المدارس الخاصة أيضا وتتمثل الإجازات المحددة في الأعياد الوطنية والدينية كالآتي:-

إجازة رأس السنة في أول شهر يناير لعام 2022.

عطلة عيد الفطر المبارك وتمتد الإجازة من يوم الخميس حتى السبت 13-15 مايو.

إجازة يوم عرفات الإثنين 19 من شهر يوليو.

عطلة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 20 يوليو حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين التاسع من أغسطس.

المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 18 من أكتوبر.

يوم الشهداء الموافق الأربعاء الأول من ديسمبر.

إجازة اليوم الوطني لدولة الإمارات يومي الخميس والجمعة 2-3 من ديسمبر.

عيد تشكيل الإتحاد الإماراتي يوم الأحد الرابع من ديسمبر.

دليل الإجازات الرسمية في الإمارات لعام 2022

تشمل العطلات الرسمية أعياد دينية واحتفالات وطنية مهمة لدولة الإمارات وتتمثل هذه الإجازات الرسمية فيما يلي:

الأعياد الوطنية

يوم الشهداء وتكون الإجازة لمدة يوم واحد.

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأعياد الدينية

عيد الفطر المبارك.

عطلة عيد الأضحى المبارك.

عيد رأس السنة الهجرية.

المولد النبوي الشريف.

البروتوكول الوطني للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية في الإمارات

أمرت الحكومة بتطبيق الإجازات على جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بشرط الإلتزام بالبروتوكول الوطني للإحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين خلال الفعاليات والأنشطة التي تقام في الإحتفالات الرسمية للبلاد.