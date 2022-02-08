مواصفات هاتف Samsung Galaxy J5 والسعر في المملكة| عيوبه

هاتف Samsung Galaxy J5 2016، طرحته شركة سامسونج العالمية في الأسواق في شهر أبريل لعام 2016 م ليحقق النجاح الباهر في تلك الآونة نظراً للإمكانيات التي يقدمها مقابل سعره الاقتصادي والذي بناسب كافة الفئات، كما دخل ذلك الإصدار من سامسونج السباق مع الماركات الأخري من نفسل السعر، فهيا بنا نتعرف سوياً علي مواصفاته.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy J5

يدعم الهاتف إمكانيات الاتصال بشبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، كما يدعم وجود الشريحتين من النوع Micro SIM.

طول الهاتف 145.8 مم، عرض الهاتف 72.3 مم، سمك الهاتف 8.1 مم، بينما الوزن 159 جرام.

حجم الشاشة 5.2 بوصة، والدقة 720×1280 بكسل، ومعدل الكثافة 282 بكسل لكل إنش.

نوع الشاشة Super AMOLED Capacitive وتدعم خاصية اللمس المتعدد حتي 16 مليون لون.

الكاميرا الخلفية للهاتف دقتها 13 ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.9 F وتدعم فلاش من النوع ليد، كما تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل.

الكاميرا الأمامية دقتها 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 F.

نظام تشغيل الهاتف أند رويد مارشيمللو v6.0.1.

الهاتف به لمبه الإشعارات.

المعالج رباعي النواة ونوعه Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 وتردده 1.2 جيجا هيرتز مع معالج رسوميات نوعه Adreno 306.

الهاتف مصنع من البلاستيك المتين.

يدعم الهاتف Geo-tagging, touch focus, face detection.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي GPS.

الواي فاي الخاص بالهاتف يدعم b/g/n

سعة بطارية الهاتف 3100 مللي أمبير ونوعها ليثيوم وقابلة للإزالة.

البطارية تستطيع الصمود حتي 66 ساعة في وضع الاستعداد، ويمكن تشغيل الهاتف أو إجراء المكالمات لمدة 11 ساعة متواصلة.

ذاكرة التخزين 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام.

يدعم الهاتف وضع كارت ميموري تصل سعته إلي 256 جيجا بايت.

ألوان الجهاز: اللون الأسود، اللون الأبيض، اللون الذهبي، اللون الوردي.

يأتي مع الهاتف السماعات، الشاحن، وصلة USB، والدليل.

عيوب هاتف هاتف Samsung Galaxy J5

جودة الشاشة ضئيلة.

لا توجد طبقة حماية الشاشة من الصدمات والخدش.

سطوع الشاشة ضعيف تحت أشعة الشمس.

الهاتف لا يدعم الراديو.

الهاتف لا يدعم بصمة الإصبع.

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