بوتين: التخلى عن النفط بحاجة إلى عقود رغم تحديات تغير المناخ

وصرّح "بوتين"، اليوم الثلاثاء : "قلت مرات كثيرة إنه من السابق لأوانه التخلى عن الهيدروكربونات.. سيتم استخدامها بشكل نشط خلال 20 أو 30 أو ربما حتى 50 عامًا، خاصة مع قدراتنا فى قطاع الغاز".
وتابع: "وفى الوقت ذاته علينا أن نفهم إلى أين تتوجه البشرية وكوكبنا، وأود أن أكرر أن علينا أن نكون فى المقدمة فى هذا المجال.. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة بالنسبة إلى الرفاهية البيئية ودعم الجودة العالية لحياة مواطنى روسيا، الأمر الذى يمثل الأولوية بالنسبة لنا".
وشدد الرئيس الروسى على أن خفض التأثير السلبى فى مناخ الكوكب من الصناعة الوطنية والنقل والقطاعات الأخرى سيجرى بناءً على بيانات دقيقة ومحسوبة، مؤكدًا فى الوقت ذاته ضرورة ضمان التنمية المُسرِّعة للاقتصاد الوطنى بالاعتماد على الأساليب الحديثة.
وتابع "بوتين" : "إنها بالطبع مهمة مزدوجة عامة، وغير سهلة، ومن الظروف الأهم فى تنفيذ مثل هذه المهمة استمرار الانتقال إلى المصادر الخضراء منخفضة الكربون للطاقة".
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