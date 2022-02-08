نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ببجى طريقة تحميل اللعبة وكيفية لعبها واخر التحديثات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي PUBGI أو Player Unknown’s Battlegrounds‏ أو ساحة معركة بلير اناون، هذه لعبة جماعية عبر الإنترنت، قاموا بإصدارها بتاريخ 23 مارس 2017، توافر على أجهزة آندرويد، أصدرت لها نسختان في عام 2018 من تطوير شركة تينسنت، وبالتعاون مع شركة بلو هول لإصدار هذه اللعبة على الهاتف،وتكون بنفس النسخة الأصلية، وتدعم اللغة العربية.

لعبة ببجي

يكون اللعب من خلال التصويب من الشخص الأول والثالث، وقد يصل عدد اللاعبين إلى 100 لاعب، بهدف أن يكون فرداً واحداً ينجو في الآخر، يختار اللاعب بين الخوادم وللمشاركة بشخصين في الفريق أو أربعة. آخر لاعب باقي على قيد الحياة يكون هو الفائز بالمباراة، يقوم اللاعبين في بداية المباريات بالقفز من الطائرة بالمظلات على جزيرة وعند هبوطهم، يستطيع ألاعبين البحث عن الأسلحة والذخيرة والمعدات في المباني، يتم توزيع الأسلحة عشوائيا في أنحاء الخريطة عند بداية المباراة.

حظر لعبة ببجى

في شهر مارس عام 2019، قامت ولاية غوجارات الهندية بقرار من الحكومة المحلية بحظر لعبة ببجي، لأنها تعد لعبة عنف وقد تصل لحد الإدمان، وقد تم القبض على عدد من الأشخاص المخالفون للقانون في العراق وخاصة مدينة نيبال قامت بحظر لعبة ببجي في شهر أبريل، وأصدرت أن هذه اللعبة ضارة بالمراهقين، قامت الأردن و آتشيه الإندونيسية بحظر هذه اللعبة في عام 2019 جاءت بعض الأنباء الصحفية بتأثير لعبة ببجي إنها كانت سبب من أسباب الطلاق في الكثير من البلدان.

كيفية تحديث لعبة ببجي

لكي تتمكن من تحميل اللعبة وتشغيلها على الجهاز المحمول الخاص بك كل ما عليك هو الدخول على السوق الخاص بك وكتابة كلمة ببجي أو PUBGI في خانة البحث لكي تتمكن من تحميل الاصدار الاخير رقم الإصدار 0.12.0 وتشارك أصدقائك اللعب والتسلية وننوه على أن اللعبة مساحتها كبيرة وتحتاج نت سريع.

كيفية الحصول على الصندوق الكلاسيكي في ببجي

لكي تتمكن من الحصول على الصندوق الكلاسكي في لعبة ببجي القتالية عليك القيام ببعض المهام الزيادة في اللعبة مثل جالب الموت وجامع الجماجم والمحب الكلاسيكي وصائد المكافئات والعديد من الألقاب التي يجب الحصول عليها للحصول على الصندوق واستخدامه في اللعبة بشكل أفضل من خلال الإصدار الأخير للعبة ببجي موبايل.

PUBG Mobile

من ميزات PUBG Mobile المضافة إلى PUBG، سلاح جديد تمت ترقيته يحتوي على نطاق تحولي من المستوى الثاني داخل PUBG Mobile، كما يحتوي السلاح أيضًا على مكبس متصل بالسلاح في ببجي موبايل PUBG Mobile لكن هذا السلاح في تحديث ببجي موبايل 1.8 لا يمكنه إضافة أو تعديل المرفقات إليه.

حظر لعبة ببجي

قامت العديد من الدول بحظر لعب لعبة ببجي وقف تحميلها على الهواتف الذكية وذلك لاعتبارها أن هذه اللعبة تحرض على العنف والتشجيع على ارتكاب الجرائم، وقد قامت هذه الدول بتحذير مواطنيها من لعب مثل هذه الألعاب وخاصة لصغار السن والذين لا يمكن أن يكون عليهم رقابة كالمة على استخدام الهاتف الخاص بهم.