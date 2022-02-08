نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الاول الثانوي 2022، ستعلم عنها وزارة التربية والتعليم الفني بجمهورية مصر، وازداد البحث عنها من طرف الطلاب المصريين. وكذلك أولياؤهم الذين يترقبون بقلق نتائج امتحانات الترم الأول التي أجراها الطلاب في معظم المحافظات المصرية. مثل الإسكندرية والجيزة والدهلقية وأسيوط والبحيرة والدهلقية وبورسعيد والغربية والبحر الأحمر والمنيا والفيوم والمنوفية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك فكل الطلاب يرغبون في معرفة رابط بوابة التعليم الأساسي منذ أن استكملوا امتحاناتهم التي جرت في الأسبوعين الماضيين، والتي ستظهر بعد فترة قليلة فقط حين تنتهي اللجان من تصحيح أوراق كل الطلاب الممتحنين ثم التحقق من علاماتهم ووضع الدرجات قبل أن يتم اعتمادهابشكل رسمي، وسنتحدث في مقالنا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2022.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2022

يستعلم الكثير من الطلاب المصريين في الأيام الأخيرة عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2022. وهذا بعد أن أنهوا أدء امتحاناتهم بنجاح في كل المحافظات المصرية، وحسب ما ورد إلينا عن وزارة التربية والتعليم الفني بمصر فإنّ عمليات التصحيح الآن تجري على قدم وساق مع تحرّي الدقة أثناء ذلك، وهذا من خلال لجنة خاصة منتقاة من معلمي المواد بالإدارة التعليمية بمصر.

علاوة على ذلك، فإنّ نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 ستظهر عقب إنهاء اللجان لعمليات التصحيح. وسيتم اعتمادها رسميا من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويتم التعرف عليها باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب. ومن الجدير بالذكر أنّ الامتحانات التي انطلقت في الخامس عشر من يناير المنقضي قد تمت باتباع إجراءات وقائية من فايروس كورونا. وتم وضع 70%لأسئلة الاختيار من المتعدد، ونسبة 30% لأسئلة مقالية.

بوابة نتائج التعليم الاساسي 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم الفني بمصر رابط نتائج التعليم الأساسي للسنة الحالية لكل الطلاب الذين يرغبون في التعرف على نتيجة الترم الأول. وهذا من خلال الدخول إلى الرابط المتاح مع إدراج رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وقد استحدثت الوزارة هذا الرابط من أجل تسهيل الأمور على كل الطلاب الراغبين في التعرف على نتائجهم دون التنقل إلى المؤسسات التعليمية، وهذا باتباع ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم الطالب أو وليّ أمره بالدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي من الإنترنت.

ثانيا: يقوم الطالب أو الطالبة باختيار “نتائج الترم الأول الصف الأول”، واسم المحافظة التي يقطن فيها. ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به في المربع المخصص لذلك.

ثالثا: ينقر على أيقونة عرض النتيجة، وبعد ثوان ستظهر النتيجة الخاصة بالطالب المعتمدة والرسمية من طرف الوزارة.

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتيجة الصف الاول الثانوي. والذي كثر عليه البحث من طرف الطلاب المصريين وأولياء أمورهم، وستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفني بمصر، وفي الأخير نتمنى التوفيق لكل الطلاب.