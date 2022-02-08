“HERE” الأستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 من موقع وزارة التربية العراقية برقم الامتحانى

الأستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 من موقع وزارة التربية العراقية برقم الامتحانى ، حيث ظهرت نتائج القبول الموازى بالعراق في كل المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وأعلنت النتيجة لكل الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وتعد مرحلة القبول الموازي هي اهم المراحل في العراق حيث أنها المرحلة المباشرة للوصول الي الجامعات في العراق لذلك يبحث العديد من الطلاب عن نتائج القبول الموازي من اجل التقدم باوراقهم الي الجامعات وسوف نعلنكم طرق الحصول علي نتائج القبول الموازى بالعراق في كل المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم عبر موقعكم ثقفنى نيوز .

الأستعلام علي نتيجة القبول المركزي في العراق في جميع المحافظات

يأتي الاعلان عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر شبكات الانترنت بسبب تفشى فيرس كورنا المستجد في العراق وتسعي الوزارة للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب من خلال تقليل التزاحم والتسهيل عليهم في الحصول علي النتيجة والان سنعرض عليكم طرق الحصول علي النتيجة حتي يمكنكم التقدم بالاوراق الي الجامعات ويمكن الان للطلاب طباعة النتيجة الخاصة بهم والتقدم بها الي الجامعات حسب نسبة النجاح الخاصة بهم

يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع

ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها

ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته

الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2022 في كل المحافظات

تم الاعلان من وزارة التربية والتعليم العراقية عن نسبة النجاح والناجحين في مرحلة القبول الموازي وعدد الطلاب الناجحين والقادرين علي التقدم باوراقهم الي مخلتف الجامعات العراقية وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن قبول ما يقرب من 22 الف طالب وطالبة وهؤلاء هم القادرون علي التقدم باوراقهم في الجامعات العراقية في كل المحافظات وهذا يعكس نسبة النجاح الكبيرة عن العام السابق حيث تم قبول عدد بسيط جدا عن هذا العدد الحالي وهو 3500 طالب فقط في مختلف الجامعات العراقية.