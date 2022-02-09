نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس، والتي يبحث عنها الألف من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، ويستطيع كافة الطلاب بمحافظات جمهورية مصر العربية من الولوج لرابط وزارة التربية والتعليم، والاستعلام عن نتيجة الطلاب، حيث تستعد جميع الإدارات التعليمية خلال الساعات القليلة القادمة من أعلان النتيجة بشكل رسمي.

وقد أكدت وزير التربية والتعليم أن نتيجة الشهادات الإعدادية ستكون متاحة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية، ويستطيع الطلاب والطالبات من استخراج نتائجهم وعلامات المواد الدراسية من خلال رقم الجلوس، حيث اجتاز امتحانات الفصل الأول بلجان القاهرة190481 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة في جميع المدن المصرية ، حيث سيتم الإعلان عنها والمشار إليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن من خلاله الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام واستخراج نتائج الشهادة المدرسية في جميع المدارس المصرية، وحتى الآن لم تحدد الوزارة التعليم موعدًا خاصًا للكشف عن نتائج شهادة الإعدادية، ولكن من المتوقع أن تظهر نتائج جميع المحافظات المصرية في وقت قريب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الإعدادية

من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الإلكتروني يتم استخراج نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، ويجب اتباع الخطوات الأتية:

من خلال متصفح الأنترنت يجب الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

يجب الضغط علي أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

يجب كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس ويجب كتابتهم بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

الآن ينقلك المتصفح لصفحة أخري بها ملف بدرجات الطالب لكل مادة دراسية.

من جهة اخري صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها أولاً عبر موقع الوزارة، وقد تم اتخاذ كافة الإرشادات والاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان، وقد تم تقليل عدد الطلاب في اللجان للحد من انتشار الأمراض واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، وقد تم تجهيز اللجان بكامل استعدادات الوزارة من مراقبين متميزين، قاموا بعمليات تصحيح ورصد العلامات علي اكمل وجه حتي يحصل كل طالب علي نتيجته.