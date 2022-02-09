نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل والشروط لمطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل، هي خدمة هامة في المملكة العربية السعودية يتم تقديمها من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المواطنين الذين يعانون من أي نوع من الإعاقة بهدف مساعدتهم على عيش حياة كريمة وتوفير كافة مستلزماتهم، وتحدد الوزارة قيمة الدعم لهذه الفئة من المواطنين علي حسب الحالة الصحية للمستفيد من برنامج التأهيل الشامل، ويتراوح مبلغ الدعم ما بين 4 ألاف ريال سعودي إلى 20 ألف ريال سعودي، كما وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في مستحقين الاستفادة من برنامج الدعم، كما يمكن التعرف علي طريقة التصرف عند التوقف المؤقت لإعانة التأهيل الشامل 2021 و خطوات تحديث التقرير الطبي.

الاستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل

يمكن الاستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل، كما إنه متاح أن تجريه بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

قم بزيارة الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم يقوم الشخص بتسجيل الدخول على الموقع، وذلك عن طريق إدخال رقم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الخاصة به. يجب أن تتم مراعاة اختيار نوع الإعاقة من الخانة الخاصة بذلك. ثم تكون الحالات الخاصة بالإعاقة هي إما أن يكون الشخص من الأيتام أو أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة. قم بإدخال كل البيانات المطلوبة بكل دقة. يقوم الفرد بكتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة ثم يضغط على خانة عرض. ثم سوف يظهر لك صفحة جديدة موضح بها إذا كان تم قبول الطلب الخاص بك أو رفضه.

شروط قبول الحالة في التأهيل الشامل في المملكة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يحصل الشخص على إعانة التأهيل الشامل منها، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

يجب أن يمتلك المواطن شهادة تثبت إصابته بإعاقة تمنعه من العمل. ثم يجب ألا يتجاوز عمر المواطن عن 45 عام . يمكن أن يتم استثناء عمر بعض الأشخاص إذا كانوا مصابين بالأورام الخبيثة أو أمراض سرطانية أو مرض الفشل الكلوي. ثم يجب ألا يتجاوز راتب المواطن الأعزب الذي يرغب في الحصول على الإعانة عن 2500 ريال سعودي. وإذا كان متزوج فيجب ألا يتجاوز 3000 ريال سعودي.

كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل

تُمكن الوزارة المستفيدين من التعرف على الرقم الخاص بهم لدى التأهيل الشامل بشكل إلكتروني، وتتطلب هذه العملية فقط إتباع مجموعة خطوات سهلة، ومن ثم سيتمكن المستفيد من التعرف على الرقم الخاص به، ومن خلال الأسطر التالية :

زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثم الانتقال إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية. تسجيل الدخول إلى الخدمة الخاصة بعملية تحديث بيانات المستفيدين من الإعانة المادية ” صحاب الإعاقة “. ثم إختيار أيقونة خدمات، وسوف تظهر أمام المستخدم صفحة تحتوي على رقم مستفيد التأهيل الشامل وكذلك الاسم ورقم ونوع الهوية وتاريخ الطلب.

ما هي مدة تقييم الإعاقة

جاءت الفترة التي يتم فيها تقييم الإعاقة وتحديد حالة المتقدم 30 يومًا منذ تقديم الطلب، وإن لم يتم الرد على المتقدم فيمكنه تقديم شكوى من خلال خدمة صوتك مسموع على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، والجدير بالذكر إن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدمة تقييم الإعاقة التي تهم عدد كبير من المواطنين ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن التسجيل في الخدمة للحصول على الاستحقاق من وزارة التنمية الاجتماعية، ويستطيع الفرد التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.