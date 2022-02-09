الهريسة الاسكندراني بكل اسرارها اعرفي سر لونها الدهبي

تعد الهريسة الإسكندرانية من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتتسم بالمذاق الشهي واللذيذ وذلك لأنها تحتوي على الكثير من المكسرات الشهية وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات بسيطة وسهلة في تحضير الهريسة.

طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني:

يتم تحضير الهريسة الإسكندراني بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

نصف كيلو من السميد.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

كأس إلا ربع من اللبن.

نصف كأس من السمنة.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كأس إلا ربع سكر.

ثلاثة ملاعق من جوز الهند.

مكسرات سوداني بندق.

مقادير تحضير شربات الهريسة الإسكندراني:

يتم تحضير شربات الهريسة الإسكندراني من خلال إحضار كلًا من التالي:

كأس ونصف من السكر.

كأس ونصف من المياه.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير الهريسة الإسكندراني:

يتم تحضير الهريسة الإسكندراني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السميد والدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند ويتم تركه جانبًا. الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر ثم يتم رفعه على النار الهادئة مع الاستمرار في التقليب حتى لا يحترق السكر ويتغير لونه إلى الذهبي. بعد ذلك يتم إضافة السمنة مع الاستمرار في التقليب ثم يتم وضع اللبن ويتم تركه على النار لمدة خمسة دقائق ثم يتم إغلاق النار. الاستمرار في التقليب ثم يتم وضع المقادير الجافة المتروكة جانبًا مع الاستمرار في التقليب. الحصول على صينية ثم يتم دهنها بالسمنة ثم يتم وضع عجينة الهريسة في تلك الصينية ثم يتم إضافة المكسرات على الوجه قبل أن يتم إدخالها إلى الفرن. يتم تركها في الفرن لحين أن يتغير لونها أو لحين النضج ثم يتم إخراجها ويتم وضع الشربات.

طريقة تحضير الشربات: