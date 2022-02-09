طريقة تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين paci gov kw مع تغيير الصورة

خدمة التجديد للكويتي تلك هي رابط تجديد البطاقة المدنية أون لاين، تسمح للأفراد الكويتيين بالقيام بمعاملة تجديد البطاقة المدنية الخاصة بهم ولأفراد أسرتهم وهي بطاقة هوية يشار لها بالبطاقة المدنية وتحمل المعلومات الشخصية للفرد، ويمكن للمتعامل اتخاذ سلسلة من الخطوات لإتمام تجديد البطاقة المدنية الكويتية مع تغيير الصورة إلكترونيا عبر الرابط المخصص لذلك عبر موقع paci gov kw الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وفي التفاصيل التي يستعرضها هذا المقال على موقع ثقفني- كل ما يلزم لضمان تجديد البطاقة والمتعلقة بالمتطلبات الواردة هنا.

طريقة تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين

أولاً، إختيار خدمة لتجديد البطاقة المدنية لفرد كويتي مع تغيير الصورة وذلك من الموقع الإلكتروني https://e-envelope.paci.gov.kw/EServices.aspx البحث عن الرقم المدني وإدخاله في الخانة المطلوبة على الموقع وكذلك بالنسبة للرقم المسلسل للبطاقة وتجده خلف البطاقة لديك. إضافة رقم الموبايل لمستفيد هذه الخدمة ثم الضغط على ايقونة اضغط “لإرسال رمز التحقق” وفي إثر ذلك سوف تستلم رمز عبارة عن ارقام من اجل التحقق من الموبايل عبر إعادة إدخاله في الحقل المخصص ثم الضغط على أيقونة اضغط للتأكد من الرمز والمتابعة يطلب منك في هذه المرحلة تحميل المرفقات المطلوبة وتتمثل في صورة البطاقة المدنية او جواز السفر لمن اكمل 5 سنوات يكون صادر حديثا، وتحميل الصورة الشخصية لمقدم طلب تجديد البطاقة المدنية يتم الموافقة على الشروط الواردة في اللائحة ثم الضغط على استمرار، وفي هذه اللحظات يتم نقلك لصفحة تتم فيها معالجة طلبك كل ما عليك القيام به النقر على استمرار وبذلك يتم التأكيد على البيانات ويتم استلام طلبك بنجاح. وإلى هنا تتمكن من طباعة إيصال المعاملة بالضغط على print.

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متطلبات خدمة تجديد البطاقة المدنية أون لاين للكويتي

الصورة الشخصية للمواطن الكويتي

صورة بطاقة مدنية سارية تخص المواطن

صورة الجواز لمن اكمل خمس سنوات بحيث يكون الجواز حديث الإصدار، او اثبات جنسية مع صورة لمن اكمل 5 سنوات وليس لديه جواز سفر حديث.

وهكذا يمكنك الاستفادة من تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين.