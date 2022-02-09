سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
ولم تذكر تفاصيل عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.
وقال التلفزيون السوري نقلا عن مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ في محيط دمشق.
في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات أطلق صوب إسرائيل إلا أنه انفجر في الجو.
وكان الجيش قد قال على تويتر أنه يتحقق مما إذا كان قد وقع هجوم.
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